Dövizde son durum

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, 7 liranın altındaki seyrini sürdürmeye devam ediyor.
Corona virüs endişeleriyle baskı altında olan kur yeni güne, 6,99 seviyelerinde başladı.
Euro/TL ise 7,56'da yer alıyor.
Dolar, euro, sterlin bugün kaç lira?
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, 7 liranın altındaki seyrini sürdürmeye devam ediyor.
Corona virüs endişeleriyle baskı altında olan kur yeni güne, 6,99 seviyelerinde başladı.
Euro/TL ise 7,56'da yer alıyor.