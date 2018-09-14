Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94506
ALTIN
237.819
DOLAR
6.1667
STERLİN
8.0739
EURO
7.1957
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Volkswagen artık "Beetle" üretmeyecek
Volkswagen artık "Beetle" üretmeyecek
Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı
Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı
iPhone XS Max mi Galaxy Note 9 mu?
iPhone XS Max mi Galaxy...
Astronotlarla havada yarıştı!
Astronotlarla havada yarıştı!

Dövizde son durum!

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

14 Eylül 2018 Cuma 09:08
Dövizde son durum!

Merkez Bankası'nın dün beklentilerin üst sınırında yaptığı faiz indirimi sonrası sert gerileyen dolar kuru, yeni güne 6.09 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 6.0736 TL'yi görürken, saat 08.50 itibarıyla 6.0988 TL'de bulunuyor. 7.0984 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise şu dakikalarda 7.1355 TL'de hareket ediyor.

DOLAR SERT GERİLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 625 baz puan artırdı. Böylece politika faizi (bir haftalık repo faizi) yüzde 17.75'ten yüzde 24.00'e çıkmış oldu. Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararı öncesi 6.41 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, 6.0137 TL'ye kadar gerilerken, günü 6.08 TL'de tamamlamıştı. 

banner22
Son Güncelleme: 14.09.2018 09:21
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemKurlarFaizEkonomiSterlinEuroDolarDöviz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merakla beklenen faiz kararı açıklandı
Merakla beklenen faiz kararı açıklandı
Dövizde son durum!
Dövizde son durum!
Dövizde son durum
Dövizde son durum

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim