Dövizde son durum!

Merkez Bankası'nın dün beklentilerin üst sınırında yaptığı faiz indirimi sonrası sert gerileyen dolar kuru, yeni güne 6.09 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 6.0736 TL'yi görürken, saat 08.50 itibarıyla 6.0988 TL'de bulunuyor. 7.0984 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise şu dakikalarda 7.1355 TL'de hareket ediyor.

DOLAR SERT GERİLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 625 baz puan artırdı. Böylece politika faizi (bir haftalık repo faizi) yüzde 17.75'ten yüzde 24.00'e çıkmış oldu. Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararı öncesi 6.41 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, 6.0137 TL'ye kadar gerilerken, günü 6.08 TL'de tamamlamıştı.