Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97907
ALTIN
231.215
DOLAR
6.0346
STERLİN
7.7898
EURO
6.9370
iPhone XS'lerde şimdi de şarj hatası çıktı!
iPhone XS'lerde şarj hatası!
‘Akıllı telefon akıllıca değil’
‘Akıllı telefon akıllıca değil’
2019'da Dünya'ya düşecek!
2019'da Dünya'ya düşecek!
Bu 5 Besin Kalbi Genç Tutuyor
Bu 5 Besin Kalbi Genç...
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi Gereken 5 Hijyen Konusu
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi...

Dövizde son durum!

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum

02 Ekim 2018 Salı 09:33
Dövizde son durum!

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.96 TL'de hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.90 TL'de bulunuyor. Piyasalar yarın açıklanacak olan enflasyon verisini bekliyor.

Geçtiğimiz haftayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 625 baz puanlık faiz artışı ardından ABD ve Almanya ile ilişkilere yönelik olumlu beklentiler ve bankacılık sektörüne ilişkin iyimser havanın sürmesiyle gerileyen dolar kurunda düşüş sürüyor. Dolar gün içerisinde en düşük 5.9334 TL'yi görürken, saat 08.31 itibarıyla 5.9688 TL'de hareket ediyor. 6.8688 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise, şu dakikalarda 6.9019 TL'de bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yeniden 95 seviyesinin üzerini görürken, yüzde 0.14 yükselişle 95.06 puan seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1556 seviyesinde...

banner22
Anahtar Kelimeler:
DövizEkonomiDolarEuroHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz düşüşte
Döviz düşüşte
Dövizde son durum!
Dövizde son durum!
Merkez Bankası'ndan dövizde yeni karar
Merkez Bankası'ndan dövizde yeni karar

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim