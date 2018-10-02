Dövizde son durum!

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.96 TL'de hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.90 TL'de bulunuyor. Piyasalar yarın açıklanacak olan enflasyon verisini bekliyor.

Geçtiğimiz haftayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 625 baz puanlık faiz artışı ardından ABD ve Almanya ile ilişkilere yönelik olumlu beklentiler ve bankacılık sektörüne ilişkin iyimser havanın sürmesiyle gerileyen dolar kurunda düşüş sürüyor. Dolar gün içerisinde en düşük 5.9334 TL'yi görürken, saat 08.31 itibarıyla 5.9688 TL'de hareket ediyor. 6.8688 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise, şu dakikalarda 6.9019 TL'de bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yeniden 95 seviyesinin üzerini görürken, yüzde 0.14 yükselişle 95.06 puan seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1556 seviyesinde...