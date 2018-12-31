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Dövizde son durum!

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

31 Aralık 2018 Pazartesi 10:28
Dövizde son durum!

Yılın son gününde piyasalarda sakin bir seyir yaşanıyor. Bankalararası piyasalarda dolar geçtiğimiz hafta olduğu gibi 5.30'un hemen altında kalııp 5,29 TL civarında işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,05 TL seviyesinde yer alıyor. Sterlin/TL ise güne 6,6958-6,7132 civarında başladı.

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Piyasalar, 2019 yılının ilk verisi olarak 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını yakından takip edecek. Enflasyonda böylece 2018 tablosu da netleşmiş olacak.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,2400 seviyesinin destek olarak izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivmeleneceğini, olası yükselişlerde ise 5,3400'un direnç konumuna geleceğini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Noel edeniye pekçok ülkede piyasalar birkaç günlüğüne kapalıyken bugün de bazı Asya ve Avrupa ülkelerinde işlem yapılmayacak. Analistler, yılın son gününde de geçtiğimiz haftada olduğu gibi düşük işlem hacimli yatay seyir öngörüyor.

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Anahtar Kelimeler:
DövizDolarEuroSterlinEkonomiHaberGündemKıbrıs
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