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Dövizde son durum!

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

10 Ocak 2019 Perşembe 10:10
Dövizde son durum!

ABD'nin Suriye'den çekilmesine yönelik iyimserliğin kaybolması ve mali disipline yönelik endişeler TL'yi baskı altında bırakırken, haftaya 5,3350 seviyesinden başlayan dolar/TL dün 5,5460'a kadar çıkarak gün içi işlemlerde 1 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Fed'in 2019'da sabırlı olacağı beklentileri risk iştahını artırdı. Piyasalarda iyimserliği destekleyen Fed tutanaklarının ardından kur yeni güne 5,50'nin altında başladı. 

Dolar/TL yüzde 0,20 gerilemeyle 5,47 seviyesinden işlem görüyor.

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Euro/TL de 6,35 civarında seyrediyor.

Sterlin 7,029 den işlem görüyor.(Alış, 6.99280- Satış 7,02920)


Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü Washington DC Ekonomi Kulübü'nde konuşması bekleniyor.ABD doları, Fed'in faiz artırımlarına ara vermeye istekli olduğu yönündeki spekülasyon bazı yetkililerin açıklamaları ve FOMC tutanaklarının yayınlanmasının ardından güç kazandı.

Aralık toplantısına ilişkin dün gece açıklanan tutanaklar, Fed'in mart ayında faiz artırımına gitmeyebileceğini işaret etti. 

KKTC Merkez Bankası 10/01/2019 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 5.49730 5.50720 5.49350 5.51550
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 3.92550 3.95110 3.90750 3.97480
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 0.84245 0.84659 0.84186 0.84853
1 EURO (EUR) 6.29990 6.31120 6.29550 6.32070
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 6.99280 7.02920 6.98790 7.03980
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 5.59340 5.62930 5.58500 5.63780
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.61349 0.61984 0.61306 0.62127
1 KANADA DOLARI (CAD) 4.14780 4.16650 4.13250 4.18240
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 18.03390 18.26990 17.76340 18.54390
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.64309 0.64741 0.64264 0.64890
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.46560 1.46820 1.45460 1.47920
100 JAPON YENİ (JPY) 5.03630 5.06960 5.01770 5.08890
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Anahtar Kelimeler:
DövizDolarEuroSterlinEkonomiHaberGündemKıbrıs
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