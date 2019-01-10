Dövizde son durum!

ABD'nin Suriye'den çekilmesine yönelik iyimserliğin kaybolması ve mali disipline yönelik endişeler TL'yi baskı altında bırakırken, haftaya 5,3350 seviyesinden başlayan dolar/TL dün 5,5460'a kadar çıkarak gün içi işlemlerde 1 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.



Fed'in 2019'da sabırlı olacağı beklentileri risk iştahını artırdı. Piyasalarda iyimserliği destekleyen Fed tutanaklarının ardından kur yeni güne 5,50'nin altında başladı.

Dolar/TL yüzde 0,20 gerilemeyle 5,47 seviyesinden işlem görüyor.

civarında seyrediyor.

Sterlin 7,029 den işlem görüyor.(Alış, 6.99280- Satış 7,02920)



Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü Washington DC Ekonomi Kulübü'nde konuşması bekleniyor.ABD doları, Fed'in faiz artırımlarına ara vermeye istekli olduğu yönündeki spekülasyon bazı yetkililerin açıklamaları ve FOMC tutanaklarının yayınlanmasının ardından güç kazandı.



Aralık toplantısına ilişkin dün gece açıklanan tutanaklar, Fed'in mart ayında faiz artırımına gitmeyebileceğini işaret etti.