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Dövizde son durum!

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

14 Ocak 2019 Pazartesi 10:16
Dövizde son durum!

Dolar/TL yeni haftanın ilk işlem güünde 5,50 civarında hareket ediyor.

Piyasalar çarşamba günü yapılacak yılın ilk Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısını bekliyor. 

Euro/TL de 6,30 seviyesinde işlem görüyor.

İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)Alış : 6.91750 Satış 6.953506 seviyelerinde işlem görüyor.

KKTC MERKEZ BANKASI 14/01/2019 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz CinsiDöviz Alış (TL)Döviz Satış (TL)Efektif Alış (TL)Efektif Satış (TL

1 AMERİKAN DOLARI (USD)5.42420 5.434005.420505.442201

AVUSTRALYA DOLARI (AUD)3.907203.932703.889303.956301

DANİMARKA KRONU (DKK)0.836380.840490.835790.842421

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EURO (EUR)6.25250 6.26380 6.24820 6.273201

İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)6.91750 6.953506.912606.964001

İSVİÇRE FRANGI (CHF)5.507805.543205.499605.551501

İSVEÇ KRONU (SEK)0.608410.614710.607980.616121

KANADA DOLARI (CAD)4.105404.123904.090204.139501

KUVEYT DİNARI (KWD)17.8124018.0455017.5453018.316201

NORVEÇ KRONU (NOK)0.639900.644200.639450.645681

SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)1.446001.448601.435101.45950100

JAPON YENİ (JPY)4.995505.028604.977005.04770

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Anahtar Kelimeler:
KKTCDövizDolarEuroSterlinEkonomiHaberGündemKıbrıs
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