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Dövizdeki harekete dikkat çekildi!

TCMB 19 yılın zirvesine ulaşan enflasyon rakamları için değerlendirme raporunu paylaştı. Değerlendirmede döviz kurunda yaşanan gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

04 Ocak 2022 Salı 09:21
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Dövizdeki harekete dikkat çekildi!
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı.

Raporda tüketici fiyatlarının aralık ayında yüzde 13,58 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun 14,77 puan yükselişle 2021 yılını yüzde 36,08 seviyesinde tamamladığını ifade edilirken, "Yıllık enflasyon tüm ana gruplarda yükselmiş, enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı temel mal ve gıda alt grubundan gelmiştir" denildi.

Raporda, "Bu dönemde birçok kalem üzerinde döviz kuru gelişmelerinin yansımaları hissedilirken, kur geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubunda fiyatlar özellikle dayanıklı tüketim malları öncülüğünde yüksek bir oranda artmıştır. Dayanıklı tüketim malları arasında da otomobil fiyatlarındaki artış dikkat çekmiştir. Gıda grubunda yıllık enflasyon taze meyve ve sebze kalemlerinde görece daha ılımlı seyrederken, girdi maliyetlerinin etkisiyle taze meyve ve sebze dışı kalemlerde kayda değer bir oranda yükselmiştir" ifadeleri yer aldı.

TL'DEKİ DEĞER KAYBI ENFLASYONU TETİKLEDİ

TL'deki değer kaybı, emtia fiyatlarındaki yükseklik ile tedarik sorununun enflasyona etkisinin oldukça güçlü olduğu kaydedilen açıklamada, "Uluslararası enerji fiyatlarında bu dönemde gerileme izlenirken, döviz kuru gelişmelerinin yansımalarıyla başta akaryakıt, tüp gaz ve kömür olmak üzere yurt içi enerji fiyatlarındaki artışlar devam etmiştir. Hizmet grubunda da yükselişler genele yayılırken, bilhassa lokanta-otel grubu fiyatlarındaki hızlanma gıda enflasyonundaki görünümün de etkisiyle belirgin olmuştur. Türk lirasındaki değer kaybı, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir ile tedarik zincirlerinde devam eden aksamalar neticesinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar oldukça güçlü seyretmiştir. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları ve ana eğilimleri belirgin bir yükseliş göstermiştir" değerlendirmesi yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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