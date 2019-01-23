Dünya’nın Emlağı Bir Tıkla Cebinizde!

KKTC ekonomisinin yapı taşları arasında yer alan emlak sektörüne ilişkin merak edilen ne varsa kent kent dolaşıp değerli zamanları harcamadan cep telefonunuzda bir tıkla öğrenmek mümkün.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Emlak Dünyası işbirliği ile BiP platformu üzerinden yeni nesil emlak bulma platformunu hizmete sundu.

İnşaat firmaları, konut projeleri, emlak acenteleri, emlak danışmanları, kiralık veya satılık binlerce emlak ve işyerine ulaşmanın en kolay yolu BiP ailesine taşınmak olacak.

Toplamda 140 bini aşkın indirme oranına sahip BİP mesajlaşma platformu kullanıcıları için hayatı kolaylaştıran yeni bir hizmet.

Hemde ücretsiz. Sadece takip etmek yeterli.

Hızlı ve kolay şekilde BiP ailesine katılmak isteyenlere BiP yüklediklerinde 1 GB cepten internet paketi kazandıran kampanyayı sürdüren Kuzey Kıbrıs Turkcell, emlak sektöründe dinamizmi artıracak yeni işbirliği ile KKTC genelinde kiralık veya satılık konut, işyeri, arsa veya arazi arayanların sorularına oturdukları yerden yanıt bulabilecekleri olanak sunmanın heyecanını yaşıyor.

Yeni Nesil Emlak Uygulaması

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile protokol imzalayan Emlak Dünyası direktörleri de Kuzey Kıbrıs’ta bir ilke imza atmaktan duydukları heyecanı dile getirdiler.

Emlak Dünyası direktörü Hasan Efe:

Ülkemizin önemli kuruluşlarından Kuzey Kıbrıs Turkcell ile aynı proje içerisinde yer almak bizler için gurur verici. Teknoloji alanında şirketlere birçok önemli olanaklar sunan Kuzey Kıbrıs Turkcell'e şirketimiz adına çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız bu ortak çalışma ile müşterilerimiz bize artık BiP uygulaması ile ulaşabilecekler. Ülkemizde ilk defa böyle bir çalışma olması ve bu proje içerisinde yer almamız bizi son derece mutlu etti. Müşterilerimizin tüm emlak portföyümüze kolayca ulaşabilmesi için BiP uygulamasını indirip Emlak Dünyası kanalını takip etmeleri yeterli. Herkes için hayırlısı olsun.

Emlak Dünyası direktörü Ender Meta:

Şirket olarak her zaman yenilikler peşindeyiz ve teknolojik anlamda günümüz imkanlarına ayak uydurmaya çalışıyoruz. Gelişen sosyal medya dünyasında müşterilerimize bizi takip edebilmeleri için kolaylıklar sağlamaya özen gösteriyoruz. Bu bağlamda ülkemizin teknoloji lideri Kuzey Kıbrıs Turkcell ile çalışacak olmak bizleri son derece

heyecanlandırıyor. Müşterilerimiz artık bizleri BiP uygulamasını indirerek "Emlak Dünyası" kanalından takip edebilecekler. BiP uygulaması ile hem kolayca aradıkları emlak portföyüne ulaşabilecekler hem de tüm yeni proje ve kampanyalardan haberdar olabilecekler. Projeye katkı koyan herkesin emeğine sağlık.