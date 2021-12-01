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Erdoğan: Kur dediğin bugün artar yarın düşer

AK Parti grup toplantısında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi başlığında önemli mesajlar verdi. "Yüksek faize karşı olduğumu cümle alem bilir" diyen Erdoğan, bu yoldan geri dönmeyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı döviz kurlarındaki hareketlilik için ise "Kur dediğin bugün artar yarın düşer" ifadelerini kullandı.

01 Aralık 2021 Çarşamba 12:25
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Erdoğan: Kur dediğin bugün artar yarın düşer
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: 

"Yatırım, istihdam ve üretim odaklı büyüme stratejisiyle yolumuza devam edeceğiz. IMF ile ilk anlaşmanın yapıldığı 1947'den itibaren ekonomi politikalarımız küresel sistemin kontrolü altına girdi. Karşımıza vesayeti çıkardılar, önümüze terör örgütlerini sürdürdüler, FETÖ'cü hainlerle saldırıya geçtiler. Her mücadeleyi kazandık. 

Utanmadan sıkılmadan bir taraftan yüzde 1'e indirin diyorlar. Burada Tayyip Erdoğan dün ne dediyse bugün de aynısını söylüyor. Yüksek faize karşı olduğumu cümle alem bilir. Bugün de yarın da faizi savunmayacağım.

İstiyorlar ki ülke batsın mahvolsun. İstiyorlar ki Türkiye 'ver eline al ekmeğini' günlerine geri dönsün. Biz bu mankurtlara hadi oradan diyoruz. Dün vesayete, terör örgütlerine, para baronlarına karşı hangi mücadeleyi verdiysek, faiz lobisine karşı da aynı mücadeleyi veriyoruz. Bu yoldan geri dönmeyeceğiz.

Kurla ilgili beklentinin rakamın seviyesinin değil istikrarın sağlanmasının olduğunu biliyoruz. Türkiye pek çok gelişmekte olan ülkenin yerinde saymasına neden olan yüksek faiz para politikasını terk etti. Bunu yerine, yatırım, istihdam ve üretimi esas alan büyüme stratejisine geçmiş bulunuyoruz.

"YÜKSEK FAİZ İLE BU KADAR BÜYÜYEMEZDİK"

Dün 2021'in üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7,4 olarak açıklandı. Bu oranla G-20 içinde ilk sırada yer alıyoruz. Bu yıl elde ettiğimiz büyümenin büyük bir bölümü ihracat kaynaklıdır. Ülkemizin ihracatı sadece rakam olarak değil yapısal olarak da güçlü bir konuma yükseliyor. 2021 yılını inşallah çift haneli rakamla kapatacağız. Yüksek faizle devam etseydik bu büyüme rakamlarını göremeyecektik.

"FAKİRİ DAHA FAKİR YAPAN BİR MELANET"

Faizleri artırarak paradan para kazananları sevindirmek yerine faizi düşürüp yatırımı teşvik ediyoruz. Faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapan bir melanettir. Biz ülkemizi sıcak paranın cenneti yapmak yerine kalıcı yatırımlara kavuşturmanın mücadelesini veriyoruz. Kur ve fiyat artışını dikkatle takip ediyoruz. 

Düşük faizle bu kısır döngüden kurtardığımız para tümüyle yatırıma, istihdama, üretime akacaktır. Düşük kurla ülkemizi ithalat cenneti haline çevirmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Kur dediğin bugün artar yarın düşer. Artık faiz oranlarını dayatmalara göre değil ülkemizin ihtiyaçlarına göre belirleyeceğiz. Kurdaki yükselişin makul sınırları aşması ekonomi politikamızın sonucu değildir.

"SONLARI HÜSRAN OLACAK"

Tüm Avrupa ülkelerinde sıfır veya eksi olan enflasyon yüzde 5'leri 6'ları geride bıraktı. Sadece enflasyona bakara Türk ekonomisini okumak yanlış olur. Biz köklü bir değişimi hayata geçirmenin mücadelesini veriyoruz. Biz ülkemizi hedeflerine ulaştırmaya çalıştığımızda kıyamet kopmuş gibi ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Biz bu mücadeleyi verirken yüksek kurdan döviz alıp daha yükselmesini bekleyenlerin sonu hüsran olacak.

"STOKÇULARA ÜLKEYİ MEZAR EDECEĞİZ"

Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz. Stokçuluk bizim dinimizde haramdır, bunu yapamazsınız. Yapanlar varsa, bunun bedelini ödeyecekler. Bunun için de birinci derecede Ticaret Bakanlığımız olmak üzere bunların üzerine gideceğiz. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, döviz alırken alışveriş yaparken sağduyudan ayrılmayın. Hala yüksek faiz dayatmasında bulunanlar, evlatlarının geleceklerine kastettiklerini bilmelidir.

Yüksek faiz ve düşük kur üzerine kurulu sömürü düzeni ülkemize bir daha giremeyecek. Cari fazla ile elde edilen kaynaklarla büyüme desteklenecek. Türkiye, siyasi ve ekonomik istikbalini CHP gibi IMF ve benzer kurumlara teslim etmeyecektir." 

Son Güncelleme: 01.12.2021 13:26
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