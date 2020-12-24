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Faiz kararı sonrası dolar düştü, borsa yükseldi

BIST 100 endeksi,politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkarılması sonrası banka hisseleri öncülüğünde güçlü yükselerek 1.428,49 puanla rekor seviyeye ulaştı.

24 Aralık 2020 Perşembe 14:42
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Faiz kararı sonrası dolar düştü, borsa yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 1 hafta vadeli repo faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkardı. 

Karar öncesinde 7,6128 seviyesinde bulunan dolar kuru, TCMB'nin açıklaması ile düşüşe geçerek 7,5738'e kadar gerilemesinin ardından saat 14.45 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 7,5740 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 düşüşle 9,2430, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kaybıyla 10,2960 seviyesinde bulunuyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi karar sonrası banka hisseleri öncülüğünde güçlü yükselerek 1.428,49 puanla rekor seviyeye ulaştı. BIST 100 endeksi şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.426 seviyesinde dengelendi. Bankacılık hisselerinin günlük ortalama getirisi ise karar ile yüzde 1,2'ye çıktı.

Analistler, TCMB'nin faiz kararı ve karar metninde yer alan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusunun Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını bildirdi.

TCMB tarafından atılan adımların, bankanın kredibilitesini artırması açısından oldukça önemli olduğunu kaydeden analistler, karar metnindeki ifadelerin, bundan sonraki dönemde sözle yönlendirmelerin daha etkili şekilde kullanılacağına da işaret ettiğini söyledi.

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