Faiz kararı sonrası Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken açıklama

Merkez Bankası faiz kararı sonrası Özgür Demirtaş, Twitter hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın 8'inci toplantısını gerçekleştirdi. 7 aydır politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutan TCMB, son toplantıda faizi 1 puan indirdi. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 13 seviyesinde indirildi.

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimi kararına Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından faiz indirimi kararına tek cümlelik bir paylaşımla yapan Demirtaş, 'Delilik: Aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemektir' mesajını paylaştı.