Faiz kararına doların tepkisi

Türkiye Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit bıraktı.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL, 8,60'ın üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 10,17'lerde seyrediyor.

Dün 92,8 seviyelerine çıkan dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 92,6 seviyesinde seyrediyor. Euro/dolar paritesi ise 1,1772 ile 5 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini görse de 1,1795 seviyesine çıktı.

Uzmanlar, bugün ABD Merkez Bankası Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunum ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun da takip edileceğini belirtti.