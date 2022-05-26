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Faiz kararına doların tepkisi ne olacak?

Dolar - euro kaç TL? 26 Mayıs 2022 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum...

26 Mayıs 2022 Perşembe 14:09
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Faiz kararına doların tepkisi ne olacak?

Son günlerde dolar/TL'de yükseliş dikkat çekerken, yurt içi piyasalarda tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) beklendiği gibi politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.

Dolar kuru Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 16,37 seviyelerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 17,68'den işlem görüyor.

4 Mayıs'tan bu yana dolar/TL'de yükseliş yüzde 10'u bulurken, yılbaşından bu yana ise dolar/TL yüzde 20'nin üzerinde yükseliş yaşadı.

Dolar endeksi, dün yaklaşık bir ayın en düşük seviyesinden toparlanarak 102,1'den kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 azalışla 1,0680'e gerileyen euro/dolar paritesi ise bugün sınırlı yükselişle hareket ediyor.

Uzmanlar, enflasyon, büyüme ve daha yüksek faiz ortamına ilişkin kaygıların döviz piyasalarının seyrinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın dünkü toplantı tutanaklarının, para politikası sıkılaşma hızına ilişkin sürpriz ifadeler içermediğini, bankanın sık eleştirildiği enflasyonu ciddiye alma konusunda ise risklerin farkında olunduğunun vurgulanmasının pozitif karşılandığını belirten uzmanlar, yatırımcıların temkinli hareket etme eğiliminin dolar endeksindeki yatay seyirde etkili olduğunu kaydetti.

Yurt dışında ABD'de büyüme verisinin izleneceğini aktaran uzmanlar, Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının da gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.

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