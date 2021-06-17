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Faiz karası sonrası Dolar ne kadar?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

17 Haziran 2021 Perşembe 14:21
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Faiz karası sonrası Dolar ne kadar?

Dolar kuru, Fed'in açıkladığı kararlar ve Powell'ın basın toplantısındaki mesajlarıyla birlikte 8,50'den 8,60 TL üzerine sıçradı.

Dolar/TL 14.00'te açıklanan Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından ise 8,61 TL'nin üzerinde seyrediyor. Euro/TL de 10,31'lerde yer alıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANINI SABİT TUTTU

Merkez Bankası, politika faizi olarak belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19'da sabit bıraktı. Ekonomistler faizde değişiklik beklemiyordu.

FED FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

Piyasaların merakla beklediği açıklama akşam saatlerinde geldi. ABD Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. Politika faizi 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, enflasyon beklentilerini artırdı.

Karar sonrası ABD Doları, küresel piyasalarda değer kazanırken dolar endeksi, son 1,5 ayın zirvesi olan 91,213 seviyesini gördü. Dolar Endeksi, haziran ayının ilk haftasında 90 seviyesinin altına kadar çekilmişti.

Son Güncelleme: 17.06.2021 16:08
Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıDolarDöviz Kurları
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