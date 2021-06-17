Faiz karası sonrası Dolar ne kadar?

Dolar kuru, Fed'in açıkladığı kararlar ve Powell'ın basın toplantısındaki mesajlarıyla birlikte 8,50'den 8,60 TL üzerine sıçradı.
Dolar/TL 14.00'te açıklanan Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından ise 8,61 TL'nin üzerinde seyrediyor. Euro/TL de 10,31'lerde yer alıyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ ORANINI SABİT TUTTU
Merkez Bankası, politika faizi olarak belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19'da sabit bıraktı. Ekonomistler faizde değişiklik beklemiyordu.
FED FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ
Piyasaların merakla beklediği açıklama akşam saatlerinde geldi. ABD Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. Politika faizi 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, enflasyon beklentilerini artırdı.
Karar sonrası ABD Doları, küresel piyasalarda değer kazanırken dolar endeksi, son 1,5 ayın zirvesi olan 91,213 seviyesini gördü. Dolar Endeksi, haziran ayının ilk haftasında 90 seviyesinin altına kadar çekilmişti.