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Gram altın bin TL'yi aştı!

20 Aralık gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

20 Aralık 2021 Pazartesi 09:44
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Gram altın bin TL'yi aştı!
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Ons altın yeni haftaya yatay pozitif bir fiyatlamayla 1.800 doların üzerinde başlarken dolar/TL ise yeni haftaya rekorla girdi.

Dolar/TL kuru yeni haftaya rekorla başladı. Kur ilk işlemlerde 17,64'ün üzerini gördü.

ALTIN FİYATLARIN DA YÜKSELİŞTE

Altın fiyatları da yeni haftaya yükselişe başladı.

Geçen cuma 998 lirayla 1000 TL'ye dayanan gram altın sabah saatlerinde 1000 TL'yi aşarak, 1023 lirayla tarihi zirvesini gördü.

CANLI ALTIN KURU TAKİBİ

Aynı dakikalarda çeyrek altın ise 1632 lira olan zirvesini 1637 liraya taşıdı.

Ons altın ise haftaya 1802 dolardan başlarken, cuma günü kapanışta 1789 dolardan fiyatlanıyordu.

Anahtar Kelimeler:
Gram Altın
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