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Gram altının yerini yarım gram altın aldı

Çeyrek altının 850 liraya, gram altının 500 liraya dayanması ile takı takmak isteyenler yarım gram altına yöneldi. Pandemi yasaklarının gevşetilmesi ile düğün ve bağlı sektörlerde yaşanan hareketlilik kuyum sektörüne henüz yansımadı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 09:12
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Gram altının yerini yarım gram altın aldı

Pandemi süresince döviz kurunda ve altın fiyatlarındaki hareketlilik sonrası yükselen fiyatların kuyum talebini baskıladığını belirten İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, "Çeyrek altın talebi neredeyse yok gibi. Çeyrek altın yerini gram altına bırakmıştı, şimdi yarım gramlık altınlar revaçta" dedi.

Dünya gazetesinde yer alan Nihat Delibaşı'nın haberinde görüşlerine yer verilen Baransel, pandemi yasakları boyunca nişan, düğün gibi organizasyonların düzenli yapılamadığını kaydederken, "Yasakların hafiflemesi ile kuyumcuların işlerinde bir kıpırdanma var. Ancak talepler değişti. Altının gramı 490 lira. 20 gramlık bilezikler yerini 7-10 gramlık bileziklere bıraktı. Bugün 10 gram bilezik dediğinizde 4 bin 500-5 bin TL. Düşen alım gücüne karşı evlenen, nişan, sünnet yapan ailelere destek olmak isteyenler bütçelerine uygun seçeneklere yöneliyor" diye konuştu.

Kruvaziyer başta olmak üzere kente gelen turist sayısındaki azalmanın da sektörü olumsuz etkilediğini dile getiren Baransel, sektörün pandemi destekleri kapsamına alınması çağrısında bulundu. Konu ile ilgili İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İEOSB) ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) nezdinde yaptıkları girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirten Baransel, "Kuyumcular dışında bu işin gümüşçüsü, imalatçısı, tamircisi, atölyecisi var. Kuyumcuların destek kapsamına alınmamasını anlayabiliyoruz. Ancak mesleki sınıflandırmayı belirleyen NACE kodları uyarınca tamirci, atölyeciler esnaf da desteklerden yararlanamadı. Sektörümüzün bu iş kolları desteklerden yararlandırılmali" diye konuştu.

BİLEZİK, TAM, YARIM ALTIN DEVRİ BİTTİ

Kuyum imalatçısı Edip Çavuşoğlu da bilezik, tam ve yarım altın devrinin kapandığını, hatta fiyatı 850 TL olan çeyrek altın yerine gram ve yarım gramlık altınların takı olarak tercih edildiğini belirterek, "Kuyumcular öyle ya da böyle ayakta kaldı ama bağlı iş kolları sıkıntı içinde" dedi.

Saatçi gümüşçü, bijutericilerin kuyum esnafı ile aynı NACE kodunda sınıflandırılması nedeniyle esnafa verilen desteklerden yararlanamadıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "İlçeler dahil Izmir genelinde 3 bine yakın kuyumcu esnafı var. 60'ı Tezcan İşhanı'nda olmak üzere kent genelinde 300'ün üzerinde imalatçı, tamirci, atölye var. Her birinin yanında en az 3 kişi çalışıyor. Hiç bir destekten yararlanamayan bu esnafın mağduriyeti giderilmeli" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
çeyrek AltınGram Altın
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