İlk Bitcoin ATM'si Limasol'da

Fintech şirketi Hello Grubu, Çarşamba günü Limassol'da Kıbrıs'ta ilk Bitcoin ATM'sinin lansmanını gerçekleştirdi.

Şirket, makinenin kullanıcılarına Bitcoin'i basit ve güvenli bir şekilde satın almanın bir yolunu sunduğunu açıkladı.

Makinenin dünya genelinde şifreli borsalara doğrudan bağlantılı olduğu da belirtildi.

Bitcoin almak isteyenlerin akıllı telefonlarındaki QR kodunu makineye okutması gerekiyor.

QR kodu adını İngilizce Çabuk Tepki (Quick Response) kelimelerinin baş harflerinden alır. Mobil cihazların kameralarından okutulabilen özel matriks barkod (veya iki boyutlu barkod) türüdür

Şirket, Kripto para dünyasıın Kıbrıs için nispeten yeni olduğunu bu nedenle bir Bitcoin ATM'nin piyasaya sürülmesinin bu hızlı büyüyen endüstrinin farkındalığını arttırmasını istediklerini kaydetti. Bitcoin şu anda 10bin Doları aşmış durumda

Bitcoin herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Virgülden sonra 100-milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da en çok kullanılan para birimidir.

Makinenin yeri: Pitta & More - 56 Griva Digeni, Limasol