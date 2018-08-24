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İşte güncel döviz kurları

24 Ağustos 2018 Cuma 10:16
İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu 24 Ağustos 2018 günü 6,10 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen ve 5,9925 - 6,1548 aralığında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,6 artışla 6,0842'den tamamladı.

Euro/TL ise uluslararası piyasada 7,04-7,06 seviyesinde seyrediyor. Sterlin/TL ise 7,81 - 7,83 seviyesinden hareket ediyor

Uzmanlar, yurt dışında ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişi verilerinin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de 6,00 seviyesinin destek, 6,1550'nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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