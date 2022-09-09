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Kraliçe sonrası İngiltere'de banknotlar da değişecek

İngiltere kraliçesi İkinci Elizabeth'in ölümü ile İngiltere'de banknotlar da değişecek. Yasal bir zorunluluk olmasa da yeni banknotlarda önümüzdeki dönemde Kral üçüncü Charles'ın yer alması bekleniyor.

09 Eylül 2022 Cuma 14:22
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Kraliçe sonrası İngiltere'de banknotlar da değişecek


İngiltere Merkez Bankası Kraliçe Elizabeth'in ölümü üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Banka, banknotlarında yer alan ilk hükümdar olan II. Elizabeth'in portresinin yer aldığı paraların yasal ödeme aracı olmaya devam edeceğini, yas döneminin ardından paralara ilişkin yeni bir açıklama yapılacağını bildirdi..

Birleşik Krallık'ta asırlardır hükümdarların portreleri madeni paralarda yer alsa da 1960'ta Kraliçe II. Elizabeth kağıt paralarda portresi kullanılan ilk hükümdar oldu.

1952'de tahta çıkan Elizabeth'in siması ilk olarak madeni paralarda 1953 yılında kullanıldı.

Banknotunda Elizabeth'in resmini kullanan ilk ülke ise 1935'te Kanada oldu. Elizabeth'in henüz genç bir prenseskenki görüntüsü Kanada dolarında kullanıldı.

Kanada'nın yanı sıra Avustralya da hem 5 dolarlık banknotlarında hem de madeni paralarında II. Elizabeth'in portresini kullanıyor.

Avustralya Merkez Bankası sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada üzerinde 3. Charles'ın yer aldığı paraların basılmasının beklendiğini belirtti. Sözcü, madeni paralarda geleneksel olarak yeni hükümdarın kendinden önceki hükümdarın baktığı tarafın tersine bakması gerektiğini belirtti.

Dolayısıyla İngiltere, Avustralya ve Kanada'da 3. Charles'ın sola bakan bir protresi büyük ihtimalle madeni paralarda yer alacak.

MADENİ PARALAR DA DEĞİŞECEK

II. Elizabeth madeni paralarda sağ tarafa bakarken babası 6. George sol tarafa bakıyordu. Ancak banknotlar için böyle bir gelenek bulunmuyor.

Dolayısıyla yeni tasarımlar için merkez bankalarının açıklamaları takip edilecek..

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