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Kripto para borsası FTX, iflas ettiğini açıkladı

İflas süreci başlatan şirkette "Her şeyi batırdım" diyen CEO Bankman-Fried istifa etti. Kararın ardından Bitcoin'de sert düşüş yaşandı.

11 Kasım 2022 Cuma 18:43
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Kripto para borsası FTX, iflas ettiğini açıkladı



Kredi faaliyetleri mercek altına alınan kripto para borsası FTX ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Binance tarafından satın alınmak istenen FTX, iflas ettiğini duyurdu.

FTX'ten iflas başvurusu

Girişimci ve yatırımcı Sam Bankman-Fried'in sahibi olduğu borsa, ABD'de iflas başvurusunda bulundu.

Şirketten daha önce yapılan açıklamada, "FTX'in ABD'deki işlemleri birkaç gün içinde durdurulabilir. Lütfen kapatmak istediğiniz pozisyonları kapatın. Para çekme işlemleri açık kalacak." uyarısına yer verilmişti.

CEO'luk koltuğunu bıraktı: Her şeyi batırdım

Bankman-Fried da CEO olarak görevinden ayrıldı ve yerine John J. Ray III getirildi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bankman-Fried, "Üzgünüm. Her şeyi batırdım, daha iyisini yapmalıydım." diye yazdı.

Bitcoin'de sert düşüş

FTX'in iflasını bildirmesinden sonra dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatında yüzde 5'in üzerine sert düşüş meydana geldi.

Bitcoin, kararın ardından 16 bin 500 dolar seviyelerine geriledi.

Likidite sıkıntısı yaşadı

AA'nın aktardığına göre, FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

Bankman-Fried, şirketinin likidite sorununu çözebilmek için 8 Kasım'da Binance’in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao ile görüşmelere başlamış ve taraflar Binance’in FTX’i satın almasına yönelik niyet mektubu imzalamıştı.

Binance, görüşmelere başlanmasından kısa bir süre sonra FTX’i satın almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.

Borsadan para çekerken sorunlar ortaya çıktı

Zhao, 6 Kasım’da yaptığı açıklamada, FTX’e ait FTT adlı tokenları “yaptıkları son değerlendirmeler” neticesinde satma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Açıklamanın ardından, FTT, kripto para borsalarında yüzde 90’a yakın değer kaybederek an itibarıyla yaklaşık 2,5 dolardan işlem görüyor.

ABD merkezli FTX borsasındaki para çekim işlemlerinin önemli miktarda artması nedeniyle çok sayıda kullanıcı, borsadaki paralarını çekmekte sorunlar yaşıyordu.

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