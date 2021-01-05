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Kripto paralar rekor kırdı: Günlük hacmi 68,3 milyar dolara ulaştı

Dünyada kripto para borsalarının alım satım hacimlerinin günlük 68,3 milyar dolarlık hacme ulaştığı açıklandı.

05 Ocak 2021 Salı 18:10
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Kripto paralar rekor kırdı: Günlük hacmi 68,3 milyar dolara ulaştı

Dünyada kripto para borsalarının alım satım hacimlerinin günlük 68,3 milyar dolarlık hacme ulaştığı açıklandı.

Geçtiğimiz gün Ons altın yıla yükselişle başlayarak 1.900 doların üzerine çıktı. Dünyada en çok işlem gören kripto para birimi Bitcoin ise rekor kırarak 35 bin dolara yaklaştı.

Bitcoin’in 35 bin dolara yaklaşmasıyla birlikte kripto para piyasalarındaki yükseliş devam ediyor. Kripto para piyasalarının ikinci en popüler para birimi Ethereum (ETH) da 1000 dolar sınırına dayandı.

TÜRKİYE'DE 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye'de kripto para günlük işlem hacmi 1 milyar doları aştı. Bitcoin rekor üstüne rekor tazelerken kripto para borsalarında da işlem hacmi rekorları kırılıyor. Yılbaşından bu yana Türkiye'deki kripto para borsalarında günlük işlem hacmi 1 milyar doları aştı.

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