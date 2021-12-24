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Kur Korumalı Mevduat faizine üst sınır

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatlarda verilecek faizin azami oranı belirlendi. Buna göre; bankalarca uygulanacak faiz politika faizinin (Yüzde 14) en fazla 3 puan üzerinde olabilecek.

24 Aralık 2021 Cuma 09:54
473 Okunma
Kur Korumalı Mevduat faizine üst sınır
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TC Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatlara ve Katılma Hesaplarına İlişkin uygulama esasları hakkında basın açıklaması yaptı.

Buna göre; uygulanacak asgari faiz oranı TCMB'nin bir hafta vadeli repo faiz oranının (Politika faizi) altında olmayacak.

Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 3 puan üzerinde belirlenebilecek.

Azami faiz oranı Bakanlıkça güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacak. Bu uygulama, Katılım Bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde yapılacak.

Mevduattan Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler faydalanabilecek. Uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacak.

4 FARKLI VADE

Mevduat hesapları bankalar nezdiden açılacak, hesaplar 3, 6, 9 ve 12 olmak üzere 4 farklı vadede olacak.

AYNI GÜN ÖDEME

Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecek. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, bankalar tarafından ödenecek tutara ilişkin talepler TCMB'ye iletilecek. Hazine tarafından ödenecek kısım TCMB tarafından bankalara aynı gün aktarılacak.

VADEDEN ÖNCE KAPATILIRSA NE OLACAK?

Vadeden önce hesabın kapatılması halinde, hesabın kapatıldığı tarihte saat 11.00'de TCMB tarafından ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan yüksek olması durumunda Hazine tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.

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