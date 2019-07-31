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Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

Dünya piyasaları Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Fed'in toplantısında 25 baz puan faiz indirmesi beklenirken, analistlere göre asıl kritik olan Fed'in bundan sonra atacağı adımlar için hangi ifadeyi kullanacağı...

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:27
Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed)  bugünkü toplantısında 2008 yılından bu yana ilk kez faiz indirilmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Analisteler verilerin ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya işaret etmesi ve enflasyon riskinin düşük olması nedeniyle Fed’in en az 25 baz puan indirime gideceğini belirtiyor. Bazıları ise 50 baz puan indirim yapılacağı öngörüsüyle fiyatlama yapıyor.

TL’DE POZİTİF AYRIŞMA DEVAM EDİYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) kararının beklendiği TL’de pozitif ayrışma devam ediyor. Dolar/TL yaklaşık dört ayın en düşük seviyesi olan 5.5630’a kadar geriledi.

İNDİRİM KARARI ALIRSA 10 YIL SONUNDA FAİZ İNDİRMİŞ OLACAK

Piyasalar bugün açıklanacak olan enflasyon raporu ve verilecek mesajlar ile Fed’in akşamki toplantısına odaklanmış durumda. Fed’in para politikası toplantısında politika faizini 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor. Fed bu kararı alırsa, 10 yıldır ilk defa faiz indirmiş olacak.

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