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Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı

The Boston Consulting Group’un Küresel Varlık Raporu’na göre, 2018 yılında bireylerin sahip olduğu servet yüzde 1,6 büyüyerek yaklaşık 206 trilyon dolara ulaştı.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:47
Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı

Yönetim danışmanlığı firması The Boston Consulting Group’un (BCG) Küresel Varlık Raporu’na (Global Wealth Report 2019) göre, 2017’de 202,7 trilyon dolar olan küresel servet 2018'de yüzde 1,6 büyüyerek 205,9 trilyon dolara yükseldi. 2017 yılında küresel servet yüzde 7,5 büyüme kaydetmişti.

Raporda, söz konusu büyümenin son 5 yıldaki en düşük büyüme olduğuna vurgu yapılarak borsalardaki dalgalanmaların yüksek servete sahip bireyleri etkilediği ve varlık yöneticilerinin kar sağlama yeteneklerini zayıflattığına yer verildi.

2013'te küresel servet 159,1 trilyon dolar olarak açıklanmıştı. 

Kuzey Amerika’da 2018’de bireylerin sahip olduğu finansal varlıklarda yüzde 0,4 düşüş görülürken, bu oran Japonya’da yüzde 1,3 düşüş olarak ölçüldü.

MİLYONER SAYISI 22 MİLYONU AŞTI

Geçen yıl milyoner sayısı yüzde 2,1 artışla 22,1 milyona yükselirken, bunların küresel servetin yaklaşık yüzde 50’sine sahip olduğu ortaya konuldu.

EN FAZLA SERVET ARTIŞI AFRİKA'DA

2018'de en fazla servet artışı yüzde 8,9 ile Afrika'da yaşanırken bu oran Asya'da yüzde 7,1 olarak gerçekleşti. 

Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı OrtaDoğu bölgesinde varlık büyüklüğü geçen yıl yüzde 5,7 artarak 3,7 trilyon dolara yükseldi.

BCG, küresel servetin, 2023’te 272 trilyon dolara ulaşmasını öngörürken, milyoner sayınında 27,6 milyona yükselmesini bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
KreselServetHaberKıbrıs
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