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lifecell Sponsorluğunda “DAÜ Sosyal Medya ve Marka Haftası”

20 Nisan 2019 Cumartesi 09:51
lifecell Sponsorluğunda “DAÜ Sosyal Medya ve Marka Haftası”
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lifecell sponsorluğunda, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal Medya Birimi ve DAÜ İletişim Fakültesi iş birliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen “DAÜ Sosyal Medya ve Marka Haftası’19”, 4 Nisan 2019 Perşembe günü, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen ikinci gün sunumları ile tamamlandı.

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Turkcell’in dijital markası lifecell’in sponsorluğunda üst üstte 3 yıldır düzenlenen “ DAÜ Sosyal Medya ve Marka Haftası” bu sene 3 – 4 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Birbirinden uzman kişilerin yer aldığı etkinlikte; Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir’e katkılarından ötürü bir plaket takdim edildi. Sosyal medya ve dijital pazarlama ile ilgilenenlere bilgi alma, uzmanlarla tanışma ve büyük markaların stratejilerini oluşturma süreçlerini öğrenme şansı tanırken, dinleyicilere sosyal medya sektöründe ne tür deneyim ve becerilerle başarılı olabileceği, hedefleri nasıl koyması ve hangi yolları izlemesi gerektiği hakkında ipuçları vermek amacıyla organize edilen etkinlikte lifecell standına katılımcılar tarafında büyük ilgi gösterildi.

Şanslı Çark, Hediye Dağıtmaya Devam Ediyor!

Lifecell standında, Turkcell’in dijital Şanslı Çark uygulaması şansını deneyen 194 Turkcell’liye sürpriz hediyeler armağan etmiştir. Şanslı Çark uygulaması sayesinde şanslı Turkcell’liler ücretsiz internet, Turkcell’in dijital servisleri fizy müzik ve lifebox paketleri ile BiP konuşma dakikalarına sahip oldu.

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Anahtar Kelimeler:
LifecellDAÜ Sosyal Medya Ve Marka HaftasıKuzey Kıbrıs Turkcell
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