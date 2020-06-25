MB'nin faiz kararı sonrası piyasalarda son durum

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 113 bin 419 puan ile 114 bin 975 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.27 düşüşle, 114 bin 138 puanda tamamladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu, yaklaşık bir yıldır devam eden faiz indirimlerine ara verdi ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. TCMB'nin faizi sabit tutmasından sonra dövizlerdeki yatay hareketlerde önemli bir değişiklik olmadı.

TCMB verilerine göre, 19 Haziran'da biten haftada, bir önceki haftaya göre yurt dışında yerleşiklerin, piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış hisse senedi portföyü 76 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) portföyü de 86 milyon dolar yükseldi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin repo portföyü 9.3 milyon dolar artarken, şirket borçlanma senetleri portföyü 2.3 milyon dolar azaldı.

Böylece, 19 Haziran'da biten haftada yurt dışında yerleşiklerin portföyündeki hisse senedi stoku 24 milyar 326.4 milyon dolar, DİBS stoku 7 milyar 151.1 milyon dolar oldu. Bu dönemde yurt dışında yerleşiklerin repo stoku 155.1 milyon dolar, şirket borçlanma senetleri stoku da 365 milyon dolar olarak belirlendi.

Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin merkez bankalarını desteklemek için yeni bir mekanizma açıkladı.

ECB'nin açıklamasında, Merkez Bankaları İçin Eurosystem Repo Mekanizması (EUREP) adı verilen yeni destek ile, ECB ile merkez bankaları arasında bir "ihtiyati euro repo hattı" kurulacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, EUREP Haziran 2021 sonuna kadar 12 ay boyunca açık olacak ve bu süre içinde merkez bankalarına euro likiditesi sağlanacak.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.8301 lira ve en yüksek 6.8599 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6676 lira ve en yüksek 7.7264 lirayı gördükten sonra, 7.70 – 7.71 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.4979 lira ve en yüksek 8.5536 lirayı gördükten sonra 8.51 – 8.52 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1236 - 1.1259 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1242 düzeyindeydi.

TCMB'den yapılan açıklamada, "İktisadi faaliyetteki yavaşlama Nisan ayında belirginleşirken, kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte Mayıs ayından itibaren toparlanmanın başladığı görülmektedir" denildi ve eklendi:

"İktisadi faaliyetteki yavaşlama Nisan ayında belirginleşirken, kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte Mayıs ayından itibaren toparlanmanın başladığı görülmektedir.

"Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir.

"Bu çerçevede, yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirler, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yapmaktadır.

"Son dönemde ihracat ve turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak düşüş gözlenmiştir.

"Ancak, normalleşmeyle birlikte mal ihracatında görülen toparlanma ve emtia fiyatlarının düşük seviyeleri önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.

"Uluslararası emtia fiyatları tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ederken, gıda enflasyonu dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle artmıştır.

"Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı ve yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği değerlendirilmektedir.

"Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.

"Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir.

"Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir.

"Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir.

"Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

"Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."