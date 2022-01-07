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Merkez Bankası 17 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı

Son dakika haberine göre, Merkez Bankası'nın 17 Aralık'ta yaptığı beşinci doğrudan döviz satışı müdahalesinin büyüklüğünün 2,12 milyar dolar olduğunu duyurdu.. Merkez Bankası 1 Aralık tarihinden itibaren döviz kuru hamlesini 5 kez gerçekleştirdi. Öte yandan TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 iş günü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

07 Ocak 2022 Cuma 09:47
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Merkez Bankası 17 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı
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Son Dakika Merkez Bankası Haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 17 Aralık'ta piyasaya doğrudan 2,12 milyar dolarlık döviz sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 17 Aralık'ta piyasaya doğrudan 2,12 milyar dolarlık Döviz sattı.

Böylelikle Aralık ayında yapılan beş müdahalenin büyüklüğü 7,28 milyar dolara yükseldi.

MERKEZ BANKASI 5 KEZ MÜDAHALE ETMİŞTİ

TCMB, "döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları" nedeniyle 1 Aralık'ta 2014'ten bu yana ilk defa piyasaya müdahale ettiğini açıklamıştı.

TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 işgünü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

Merkez Bankası, Aralık ayında ilki 1 Aralık'ta olmak üzere toplam 5 müdahalede bulunmuştu. TCMB sırasıyla 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde satım yapmıştı.

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Merkez Bankası
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