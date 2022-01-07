Merkez Bankası 17 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı

Son Dakika Merkez Bankası Haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 17 Aralık'ta piyasaya doğrudan 2,12 milyar dolarlık döviz sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 17 Aralık'ta piyasaya doğrudan 2,12 milyar dolarlık Döviz sattı.

Böylelikle Aralık ayında yapılan beş müdahalenin büyüklüğü 7,28 milyar dolara yükseldi.

MERKEZ BANKASI 5 KEZ MÜDAHALE ETMİŞTİ

TCMB, "döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları" nedeniyle 1 Aralık'ta 2014'ten bu yana ilk defa piyasaya müdahale ettiğini açıklamıştı.

TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 işgünü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

Merkez Bankası, Aralık ayında ilki 1 Aralık'ta olmak üzere toplam 5 müdahalede bulunmuştu. TCMB sırasıyla 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde satım yapmıştı.