Merkez Bankası'ndan açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk ‘Enflasyon Raporunu’ açıklıyor.

Buna göre enflasyon öngörüsü yukarı yönlü revize edildi. Merkez Bankası’nın 28 Ekim 2021’de yayımladığı son Enflasyon Raporu’nda yüzde 11,8 olarak öngördüğü 2022 yıl sonu enlasyonun tahminini yüzde 23,2 olarak güncelledi. 2023 yılı sonunda ise bir önceki raporda yüzde 7 olarak tahmin edilen enflasyon yüzde 8,4 seviyesine yükseldi. Bir önceki enflasyon raporunda 2021 yıl sonu için yüzde 18,4 oranında bir enflasyon tahminine yer verilirken, Aralık 2021’de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 36,08 ile 19 yılın zirvesine ulaşmıştı.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun rapora ilişkin yaptığı sunumdan öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Türkiye'nin ana ticaret ortaklarında büyüme öngörüleri daha çok yukarı yönlü, 2022 öngörüleri bir miktar aşağı güncellendi. Küresel iktisadi faaliyet üzerindeki risklerin sınırlı olduğunu değerlendiriyoruz, Türkiye'nin dış talep görünümü olumlu seyrini korumaktadır.

Doğal gaz fiyatları 2020 düzeylerine göre oldukça yüksek seyrediyor.

Küresel enflasyonda dikkat çeken artışlar gözleniyor.,

Özellikle gelişmiş ülkeler için enflasyonun tarihi yüksek seviyelere ulaştığını görüyoruz. Gelişmekte olan ülkelerin bir çoğunda da gerek enflasyon gerçekleşmesi, gerek beklentileri hedefin üzerinde seyrediyor. Gelişmekte olan ülkelere son dönemde portföy girişi olduğunu gözlüyoruz.

Çin dışındaki hisse senedi piyasalarına da girişler olduğu, Türkiye'ye yönelik sermaye girişleri Kasım ayında devam ederken, Aralık ayında çıkış gözlendi.

İktisadi faaliyet 2021 yılı üçüncü çeyrekte kuvvetli seyrini sürdürdü. Net ihracatın yıllık büyümeye katkısı 6,8 yüzde puan ile oldukça yüksek seviyededir.

İktisadi faaliyetin yılın son çeyreğinde de güçlü seyrettiği görülüyor.

Aşılamanın hızlanması, küresel ekonomideki toparlanma sürecini destekliyor. Vaka sayılarında artış gözlense de aşılamanın yardımıyla izolasyon tedbirleri küresel ölçekte daha gevşek tutuluyor.

Kartla harcama verilerine göre salgından daha çok etkilenen hizmet sektörlerinde artış oranlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz.

İSTİHDAMDA ARTIŞ SÜRECEK

İlave kapasite ihtiyacının önümüzdeki dönemde de yatırım talebini destekleyecek bir unsur olduğunu değerlendiriyoruz. İstihdam hizmetler sektörünün öncülüğünde artış eğilimini koruyor. Önümüzdeki dönemde istihdam artışının devam edeceğini öngörüyoruz.

2022'DE CARİ FAZLA VERECEK

İhracat miktarı artış eğilimi korudu, ithalat miktarı ise yatay seyretti. Cari işlemler dengesinde 2022 yılında fazla vereceğini öngörüyoruz. Ticari kredilerdeki gelişmeleri önemsiyoruz.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ ENFLASYONUN YÜKSELMESİNDE BELİRLEYİCİ OLDU

Yılın son çeyreğinde döviz kuru gelişmeleri enflasyondaki yükselişin en önemli belirleyicilerinden biri oldu.

Enflasyondaki yükselişte temel mal, gıda ve enerji grupları öne çıktı. Ertelenen harcamalar üçüncü çeyrekte hızlı bir şekilde gerçekleşti ve iç talep ivmelendi.

İç talebin olumlu seyrini koruduğunu gözlemliyoruz. Dış talep olumlu seyrini korudu. Büyümenin daha dengeli bir kompozisyonda gerçekleştiğini değerlendiriyoruz.

Döviz kurlarına endeksli fiyatlama davranışları enflasyondaki yükselişin en önemli belirleyicisi oldu. Kur gelişmelerinin ve artış eğilimini koruyan ithalat fiyatlarının yanı sıra tedarik zincirlerindeki aksamalar da üretici fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Dışlar unsurlar için varsayımlarımızı gözden geçirdik ve güncelledik. TCMB'nin 2022 yıl sonu gıda fiyatları tahmini %24,2 (Önceki %13,9) TCMB'nin 2023 yıl sonu gıda fiyatları tahmini %10.

TCMB'nin 2022 yılı ortalama ithalat fiyatları değişim tahmini %8,2 (Önceki %6,0)

Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2023 yılı sonunda yüzde 3,4 - 13,0 aralığında - orta noktası yüzde 8,2 - gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki yüzde 4,6-9,4 aralığı ile yüzde 7,0)

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Enflasyonun, %70 olasılıkla 2022 yılı sonunda yüzde 18,6 - 27,8 aralığında -orta noktası yüzde 23,2 - gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki yüzde 9,6-14,0 aralığı ile yüzde 11,8)

MERKEZ BANKASI 20 ARALIK'TA DÖVİZ SATTI MI?

Sunum sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Kavcıoplu Kur Korumalı TL Mevduat'ın açıklandığı 20 Aralık günü döviz satışı gerçekleştirdiği iddialarına ilişkin, "O gün MB tek kuruş satmamıştır, bireysel ve kurumsallar 2,2 milyar dolar bir satış gerçekleştirmiştir. Bilançoda rezervlerin düşmesine yönelik yorumlar yanlıştır. Rezervlerdeki düşüşte BOTAŞ'a yapılan döviz satışı etkili oldu. Rezervlerimizin yükseltilmesi yönündeki çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. BAE ile swap anlaşması yaptık. 1-2 ülke ile görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.