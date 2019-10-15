Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Merkez’in faiz kararı öncesi beklentiler değişti!

Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırdaki terör unsurlarını arındırmak için Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik geçen hafta başlattığı Barış Pınarı Harekâtı ile birlikte Merkez Bankası'nın bu ay bir faiz indirimi yapmayacağı öngörülüyor.

15 Ekim 2019 Salı 08:44
Merkez’in faiz kararı öncesi beklentiler değişti!

Swap verileri ve Reuters’ın görüşlerine başvurduğu üç işlemcinin hesaplamalarına göre ay başında 200 baz puana kadar yükselen TCMB faiz indirimi beklentileri yerini dün itibarıyla indirim gerçekleştirilmeyeceği fiyatlamasına bıraktı.

Reuters’a bilgi veren bir işlemci, “Fiyatlamalara bakıldığında TCMB’nin bu ay faiz indirimine gideceği beklentisi artık ortadan kalkmış durumda” dedi.

BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

Benzer şekilde diğer işlemciler de geçen hafta 50-75 önceki hafta ise daha da yüksek olan beklentilerin, artık indirim fiyatlaması içermediğini belirttiler.

Beklentilerin altında kalan enflasyon verisi öncesi TCMB’nin bu ay sonundaki toplantısında 100-150 baz puan faiz indirimi bekliyorlardı. Ancak enflasyonun beklentilerin de altında kalmasının ardından beklentiler 100-200 baz puan aralığına genişlemiş, daha yüksek indirim beklentisi kuvvetlenmişti.

Barış Pınarı Harekâtı ile birlikte bu beklenti geçen hafta 50-75 baz puana Cuma günü itibarıyla 50 baz puana kadar gerilerken, bankacılar bugün itibarıyla faiz indirimi fiyatlamasının ortadan kalktığını belirttiler.

REUTERS

banner22
Anahtar Kelimeler:
MERKEZ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Grand Sapphire dünyaya açılıyor
Grand Sapphire dünyaya açılıyor
‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’’ Hakan Altun ile muhteşem bir rakı gecesi daha yaşattı
‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’’ Hakan Altun ile muhteşem bir rakı gecesi daha yaşattı
Dövizde son durum? (11 Ekim 2019)
Dövizde son durum? (11 Ekim 2019)

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim