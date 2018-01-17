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Nestle, ABD'deki şeker işletmesini 2,8 milyar Dolara satıyor

Nestle'den yapılan açıklamada, şirketin ABD'deki tatlı ve şeker departmanının İtalyalı çikolata ve şeker firması Ferrero'ya 2,8 milyar dolara satılacağı belirtildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:34
Nestle, ABD'deki şeker işletmesini 2,8 milyar Dolara satıyor
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Açıklamada, Nestle'nin ABD'deki şeker ve tatlı ürünleri satışlarının 2016'da yaklaşık 900 milyon dolara ulaştığı belirtilirken, gerekli izinlerin alınmasının ardından anlaşmanın bu yılın ilk çeyreğinde tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nestle İcra Kurulu Başkanı (CEO) Mark Schneider, anlaşma sayesinde şirketin şişe su, evcil hayvan, kahve, dondurulmuş gıda ve bebek gıdası gibi alanlara daha çok yoğunlaşacağını belirtirken, firmanın söz konusu alanlarda daha yüksek büyüme potansiyeli gördüğünü ifade etti.

Ayrıca, açıklamada, Nestle'nin ABD'deki şeker ve tatlı biriminin firmanın bu ülkedeki toplam satışlarının sadece yüzde 3'ünü oluşturduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamaya göre, Nestle'nin en büyük pazarı olan ABD'de hane halkının yüzde 97'si firmanın herhangi bir ürününü kullanıyor.

Şirketin ABD'nin 120'den fazla bölgesinde 77 fabrikası, 10 araştırma-geliştirme merkezi ve yaklaşık 50 bin çalışanı bulunuyor.

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