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Petrol, teşvik görüşmelerinin bitmesi ve stok verileriyle düştü

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Trump'ın teşvik görüşmelerini bitirmesi ve ABD'de ham petrol stoklarının arttığına dair işaretlerle birlikte değer kaybetti.

07 Ekim 2020 Çarşamba 10:57
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Petrol, teşvik görüşmelerinin bitmesi ve stok verileriyle düştü

Petrol fiyatları New York piyasasında, Donald Trump’ın mali teşvik paketi görüşmelerini seçimlerden sonraya bırakması ve özel sektör verilerinin ABD ham petrol stoklarının son dört haftadır ilk defa yükseldiğini işaret etmesiyle, geriledi.

Vadeli kontratlar önceki iki seansta neredeyse %10 arttıktan sonra %2 düştü. Federal Reserve Başkanı Jerome Powell’ın ekonomik toparlanmanın zarar görmemesi için daha fazla harcamanın gerekli olduğunu söylemesinden saatler sonra Trump müzakerecilerine Demokratların liderleriyle görüşmeleri durdurmalarını söyledi.

Özel sektörün desteklediği Amerikan Petrol Enstitüsünün verilerine göre, ham petrol stokları geçen hafta 951 bin varil artarken, Hükümet verisi Çarşamba günü açıklanacak.

Petrol, Trump’ın Koronavirüse yakalanması sonrasında düşüşe geçmiş hastaneden çıkması ve teşvik paketlerinin tamamlanacağı beklentileriyle yükselmişti. Petrol fiyatları, artan üretim ve vaka sayılarındaki artışla beraber varil başına 40 doların altına doğru düşerken, Norveç’teki grev ve Meksika Körfezine yaklaşan kasırgadan bir miktar destek bulabilir.

Commonwealth Bank of Australia emtia analisti Vivek Dhar, “Bir mali teşvik paketi yatırımcılara güven verebilirdi ve bu paketin onaylanmaması ABD ekonomisinin duraklayabileceğine dair riskleri artırıyor” dedi ve “Küresel petrol ve petrol ürünleri stokları hala çok yüksek seviyelerde ve bunlar düşene kadar fiyatlardaki artışlar sınırlı kalacaktır” diye ekledi.

Kasım vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, Salı günü %3.7 yükseldikten sonra Singapur saatiyle 12:02’de 82 cent kaybederek varil başına 39.85 dolar seviyesine geriledi.

Aralık vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, bir önceki seansta %3.3 değer kazandıktan sonra %1.7 düşerek 41.93 dolar seviyesine geldi.

Kaynak: Bloomberg HT

Son Güncelleme: 07.10.2020 10:58
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