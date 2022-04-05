Künye
Kıbrıs 16
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Soygun,Yaralama, Zorla İnsan Kaçırma, Hırsızlık...
Soygun,Yaralama, Zorla İnsan Kaçırma, Hırsızlık...
Kundakçı mahkemeye çıkarıldı
Kundakçı mahkemeye çıkarıldı
Durakta bulduğu telefonu cebe attı
Lefkoşa'da hırsızlık! Durakta telefon buldu,...
Hamitköy'de korkutan olay! Soruşturma devam ediyor
Misafir olarak gitti! Bıçaklandı, soyuldu...
Araçlarından uyuşturucu çıktı
Araçlarından uyuşturucu çıktı
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Kapat

Petrolde yine yaptırım endişesi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından gelen Rusya’ya yönelik yeni yaptırım çağrıları petrol piyasalarında fiyatları yukarı çekti.

05 Nisan 2022 Salı 08:57
839 Okunma
Petrolde yine yaptırım endişesi
banner108

Petrol piyasalarında yeniden Rusya’ya yönelik olası yeni yaptırımlar endişe kaynağı olarak öne çıktı.

ABD ham petrolünde iki haftanın en yüksek sıçraması görüldü ve fiyatlar 105 dolara yaklaştı. Brent petrolde de hızlı artış izlendi ve 108 doların üzeri test edildi.

Fiyatların yükselmesinde ABD ve Avrupa cephesinden gelen Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlara işaret eden açıklamalar etkili oldu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Ukrayna’da Buça’daki olayların ardından bu hafta içinde Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları duyuracaklarını kaydetti. Sullivan söz konusu yaptırımların enerji alanını da kapsayabileceğine işaret etti.

Sullivan ABD’nin müttefikleriyle temas halinde Rusya’ya ekonomik yaptırımları sürdüreceğinin de altını çizdi.

Benzer açıklamalar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan da geldi. “Buça’da yaşananlar Rusya’ya karşı yeni bir dizi yaptırım ve çok net tedbirler gerektiriyor.” diyen Macron, yaptırımların kömür ve petrol alımını kapsayabileceğine işaret etti.

Suudilerden petrole zam

Petrol piyasasında yaptırım endişeleri yeniden baskın hale gelirken, Suudilerin yaptığı zam da öne çıktı.

Suudi Arabistan ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, Asya’ya gönderilen gelecek ay vadeli Arab Light petrolünün varil fiyatını 9,35 dolara yükseltti. Nisan’da bu rakam 4,40 dolardı. Bloomberg anketine katılan traderlar da fiyatlarda artış bekliyordu.

Suudi Arabistan’ın bu hamlesi, OPEC+ koalisyonunun geçtiğimiz hafta petrol üretiminde kademeli artış kararının ardından geldi. Suudi Arabistan ve Rusya öncülüğündeki 23 ülkeden oluşan OPEC+, ABD’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin fiyat artışını önlemek için üretimi hızlandırma çağrılarını yanıtsız bırakmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
Brent petrol fiyatlarında son durum!
Brent petrol fiyatlarında son durum!
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim