Petrolde yine yaptırım endişesi

Petrol piyasalarında yeniden Rusya’ya yönelik olası yeni yaptırımlar endişe kaynağı olarak öne çıktı.

ABD ham petrolünde iki haftanın en yüksek sıçraması görüldü ve fiyatlar 105 dolara yaklaştı. Brent petrolde de hızlı artış izlendi ve 108 doların üzeri test edildi.

Fiyatların yükselmesinde ABD ve Avrupa cephesinden gelen Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlara işaret eden açıklamalar etkili oldu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Ukrayna’da Buça’daki olayların ardından bu hafta içinde Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları duyuracaklarını kaydetti. Sullivan söz konusu yaptırımların enerji alanını da kapsayabileceğine işaret etti.

Sullivan ABD’nin müttefikleriyle temas halinde Rusya’ya ekonomik yaptırımları sürdüreceğinin de altını çizdi.

Benzer açıklamalar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan da geldi. “Buça’da yaşananlar Rusya’ya karşı yeni bir dizi yaptırım ve çok net tedbirler gerektiriyor.” diyen Macron, yaptırımların kömür ve petrol alımını kapsayabileceğine işaret etti.

Suudilerden petrole zam

Petrol piyasasında yaptırım endişeleri yeniden baskın hale gelirken, Suudilerin yaptığı zam da öne çıktı.

Suudi Arabistan ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, Asya’ya gönderilen gelecek ay vadeli Arab Light petrolünün varil fiyatını 9,35 dolara yükseltti. Nisan’da bu rakam 4,40 dolardı. Bloomberg anketine katılan traderlar da fiyatlarda artış bekliyordu.

Suudi Arabistan’ın bu hamlesi, OPEC+ koalisyonunun geçtiğimiz hafta petrol üretiminde kademeli artış kararının ardından geldi. Suudi Arabistan ve Rusya öncülüğündeki 23 ülkeden oluşan OPEC+, ABD’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin fiyat artışını önlemek için üretimi hızlandırma çağrılarını yanıtsız bırakmıştı.