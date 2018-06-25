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Seçim sonrası Dolarda ilk tepki

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ardından dolar/TL ilk tepki olarak yüzde 2'ye yakın düşüşle 4.57'nin altını test etti. Kur bu sabah ilk işlemlerde 4.56 lira seviyelerinden güne başladı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 10:29
Seçim sonrası Dolarda ilk tepki

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre birinci çıkmasının ardından Asya piyasalarında TL varlıklara ilgi arttı.

Geçen haftayı 4.66 seviyesinde tamamlayan dolar/TL, yüzde 2'ye yakın oranda düşüş gösterdi ve 4.59'ın altını gördü.

4.5868'e kadar inen kur, bu seviyede kalamadı ve yeniden 4.61'in üzerine çıktı. Kur, saat 01:05'te yüzde 1.4 düşüşle 4.6122 seviyesinde yer aldı. 

'SEÇİM SONRASI KAZANÇ' YÜZDE 3

Seçim sonrası yeni haftanın ilk gününe bakıldığında dolar/TL saat 09.10 itibarıyla 4.56 lira seviyesinde. Euro da 5.31 liradan el değiştiriyor. 

Böylece TL'nin 'seçim sonrası kazancı' yüzde 3'ü aştı.

Ancak dolar, saat 10.20 itibarıyla tekrar 4.60'ı gördü.

BIST 100, YÜZDE 3.55 YÜKSELİŞLE AÇILDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi seçimlerin ardından haftaya yüzde 3.55 yükselişle 99.256 puandan başladı. TL varlıklar üzerine beklentilerin şekillenmesi noktasında seçim sonrası açıklamalar önemli olacak.

ŞİMŞEK: PİYASALAR SONUÇLARI KUTLUYOR

Öte yandan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, seçim sonrası TL'nin değer kazanmasıyla ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. Şimşek "Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi…" diye yazdı.

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