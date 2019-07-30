Sterlin “sert Brexit” endişeleriyle iki buçuk yılın düşüğüne geriledi

Sterlin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın anlaşmasız Brexit'i tercih edeceği yönündeki artan endişelerin etkisiyle (Kapanış fiyatlarına göre) iki yıldan uzun bir sürenin düşüğüne geriledi.

Sterlin/dolar paritesi Mart 2017'den beri ilk kez 1.22'nin altına gerileyerek TSİ 08:24'te yüzde 0.75 ekside 1.2127'den işlem gördü.

Johnson, Avrupa Birliği (AB) önceki liderlerle çıkmaza giren anlaşmanın yeniden açılması şeklindeki talebine uyulmaması halinde Brexit görüşmelerine başlamayacağı uyarısında bulundu.

Melbourne IG Markets Ltd. analisti Kyle Rodda, “Boris Johnson'ın Brexit yanlılarını bir araya getirerek Avrupalılara karşı edindiği katı tutum piyasaların negatif tepki vermesine neden oluyor. İngiltere'de faiz vadelileri eğrileri, piyasaların sert Brexit'in ekonomiyi sarsacağını fiyatlamasıyla birlikte İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) gelecek yıl faiz indirme ihtimalinin arttığını gösteriyor. Bu da kur üzerindeki baskıyı artırıyor.” dedi.

Brexit için son tarih olan 31 Ekim'in yaklaşmasıyla birlikte Johnson, AB'nin İrlanda sınır konusunda iki İrlanda arasına fiziki sınır girmesini önlemeyi amaçlayan “tedbir maddesi”nden vazgeçmesini istiyor.