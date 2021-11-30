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Sterlin yeniden 18 TL’ye yaklaştı

Sterlin saat 18.33 itibarıyla yüzde 3,91 artışla 17,72 liradan işlem görüyor.

30 Kasım 2021 Salı 18:50
188 Okunma
Sterlin yeniden 18 TL’ye yaklaştı
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Güne 17,06 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 18.33 itibarıyla yüzde 3,91 artışla 17,72 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 16,44, en yüksek 17,14 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 17,05 seviyesinde kapattı.

İngiliz Sterlini, 2 Kasım 2021 tarihinde 12,92 ile son bir ayın en düşük, 23 Kasım 2021 tarihinde ise 18,03 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 İngiliz Sterlini 17,72 TL'ye karşılık geliyor.

1 DOLAR: 13,36 TL

Güne 12,81 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 18.37 itibarıyla  yüzde 4,27 artışla 13,36 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 12,33, en yüksek 12,90 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 12,81 seviyesinde kapattı.

Amerikan Doları, 2 Kasım 2021 tarihinde 9,46 ile son bir ayın en düşük, 23 Kasım 2021 tarihinde ise 13,50 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Amerikan Doları 13,36 TL'ye karşılık geliyor.

1 EURO: 15,11 TL

Güne 14,47 ile başlayan Euro kuru, saat 18.37 itibarıyla yüzde 4,50 artışla 15,11 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 13,92, en yüksek 14,54 seviyelerini gören Euro, günü 14,47 seviyesinde kapattı.

Euro, 2 Kasım 2021 tarihinde 10,99 ile son bir ayın en düşük, 23 Kasım 2021 tarihinde ise 15,20 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Euro 15,11 TL'ye karşılık geliyor.

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