TCMB'nin döviz kuru hamlesine dolardan ilk tepki

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu. Açıklamanın ardından döviz kurları hareketlendi.

DOLAR/TL KURUNDA DÜŞÜŞ

Gün içerisinde 13,88 lirayı gören dolar, 13,38 lira seviyesine kadar geriledi.

Bir önceki kapanışını 15,3776 TL'den yapan euro güne 15,4246 liradan başlamıştı. Euro ise saat 12.25 itibarıyla 15,18 liradan işlem görüyor.

REKOR KIRMIŞTI

Dolar/TL kuru dün akşam 13,95 seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Türk lirası hafta başından bu yana dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.