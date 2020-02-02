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Tedavisi bulundu!

02 Şubat 2020 Pazar 21:50
Tedavisi bulundu!

Tayland'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görülen kişilere, HIV ve gripte kullanılan ilaçların karışımıyla tedavi uygulanması sonucu bu hastalarda iyileşme görüldü.

Bangok'daki Rajavithi Hastanesinden doktorlar, yeni tip koronavirüs  tespit edilen kişilere HIV ve grip ilaçlarından oluşan bir karşım uyguladı.

Tedaviden 48 saat sonraki sonuçlarda, virüsten etkilenenlerin sağlık  durumunda iyileşme görüldüğü vurgulandı.

Durumunda 10 günde iyileşme görülenler arasında Vuhan'dan gelen 70  yaşındaki Çinli bir kadının da bulunduğu aktarıldı.

Tedavide, antiHIV ilaçları "lopinavir" ve "ritonavir" ile grip ilacı  "oseltamivir"nın karışım olarak kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

"Test sonuçları, 48 saat sonra pozitiften negatife döndü"

Rajavithi Hastanesi doktorlarından Kriangska Atipornwanich, bunun  virüsün tedavisi için kesin bir yöntem olmadığını ancak hastaların durumunda  iyileşme sağladığını söyledi.

Söz konusu yöntemin, yeni tip koronaviste uygulanacak kesin bir tedavi  yönetimi olup olmadığını belirlemek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğine  işaret eden Atipornwanich, "Bu karışımı uyguladıktan 48 saat sonra test sonuçları  pozitiften negatife döndü." dedi.

Tayland Sağlık Bakanlığıyla yarın yapılacak değerlendirme  toplantısının ardından karışımın, diğer hastalara da uygulanabileceği  belirtiliyor.

Tayland'da  19 yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı. Bunlardan 8'i  tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 11'inin tedavisi devam ediyor.

Çinli sağlık yetkililerinin de yeni tip koronavirüs tedavisi için HIV  ve grip ilaçlarını kullandığı biliniyor.

Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12  Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün  genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk  sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan  ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri  ile Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur,  Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Filipinler, Hindistan ve Nepal de  ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni  tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa,  Kanada, İtalya, İspanya, Rusya, İsveç, ABD, Avustralya, Birleşik Arap  Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 304'e, virüs  bulaşan kişi sayısı 14 bin 380'e yükselmişti.

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dervis 2020-02-02 22:13:42

pilli de onayladi mi..

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