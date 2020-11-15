Türk Lirası 19 yılın en güçlü haftalık kazancına hazırlanıyor

Geçen hafta sonundan bu yana yaşanan yoğun haber akışı Türk Lirası cinsi varlıkları desteklerken kurlardaki düşüş sürüyor.

Gelecek hafta yapılacak olan TCMB politika toplantısına yönelik faiz artırımı beklentileri güçlenirken, TL 19 yılın en güçlü haftalık kazancına hazırlanıyor. Dolar/TL bu hafta yüzde 10'dan fazla düştü.

Kurda 11 haftalık yükseliş serisi sona erdi

Hafta başından beri 8.5153'lük Cuma günkü kapanıştan bu yana yüzde 10'dan fazla düşen dolar/TL kuru bugün 7.61'li seviyelere kadar çekildi. Euro/TL 9 seviyesinin altına inerek sabah saatlerinde en düşük 8.9924'ten işlem gördü. Kur sepeti 8.30'a kadar indi.

Kurda daha önce yaşanan sert düşüşler yüzde 8.81 ile Ekim 2008, yüzde 7.07 ile Haziran 2006, yüzde 5.86 ile Kasım 2008 ve yüzde 5.46 ile Nisan 2009'da oldu. Ayrıca bu haftaki düşüşe kadar kurda 11 hafta ile uzun zamandan bu yana kaydedilen en uzun yükseliş serisi sona ermiş oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yabancı bankalarla yapılan swap işlemlerinde limitleri artırmasına ilişkin Çarşamba günkü açıklaması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi dönemine dair verdiği mesajlar Türk varlıklarındaki yükselişe ivme kazandırmıştı.

Artan risk iştahıyla birlikte tahvil faizleri ve ülke risk priminde bu hafta hızlı bir düşüş kaydedildi. 5 yıllık kredi temerrüt takas (CDS) primi 500 baz puanın üzerinden 400 baz puanın altına düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Perşembe gününü yüzde 0.58 düşüşle tamamlarken, işlem hacmi yine rekor seviyede 55 milyar TL olarak gerçekleşti. Günün ilk yarısında tarihi seviyelerine ulaşan endeks gün sonuna doğru küresel piyasalara gelen satışın etkisiyle düştü. Endeks yeni güne yükselişle başladı.

Kaynak: bloomberght.com