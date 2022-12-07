Türkiye'de akaryakıta rekor indirim

Güncel benzin ve motorin fiyatı indirim haberleri sonrası araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından akaryakıt indirim haberleri araştırılmaya başlandı. Edinilen son bilgiye göre bu gece yarısı hem motorin hem de benzine indirim gelecek! Peki, 7 Aralık Çarşamba güncel mazot, benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, kaç TL indirim gelecek?

HEM MOTORİN HEM DE BENZİNE BÜYÜK İNDİRİM

Son iki haftada 7 kez değişen akaryakıta bir indirim daha geliyor. Petrol fiyatlarının 7 Ocak'tan bu yana ilk kez kritik seviye olan 80 doların altını görmesi sonrası benzine 2,15 TL, motorine ise 1,90 TL indirim yapılacak.

İNDİRİM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE OLACAK?

İndirim ile birlikte motorin litre fiyatı İstanbul’da 21,1 TL’ye, Ankara’da 21,24 TL’ye ve İzmir’de 21,32 TL’ye gerileyecek.

Benzin litre fiyatı da İstanbul için 18,05 TL, Ankara ve İzmir içinse 18,24 TL olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA)

İstanbul

Benzin fiyatı: 20,19 TL

Motorin fiyatı: 22,97 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,37 TL

Motorin fiyatı: 23,13 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,36 TL

Motorin fiyatı: 23,20 TL