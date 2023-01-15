AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.36'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 17,9 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Kentte iki yıl önce 24 Ocak tarihinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 2020 depreminde 41 kişi hayatını kaybetmişti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD depreme ilişkin, "An itibariyle olumsuz bir ihbar bulunmamakta; ilgili birimlerimiz ile saha taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıkalmasını yaptı.

Elazığ Valisi Ömer Toraman da "Deprem sonrası olumsuz bir durum bildirilmedi" açıklamasını yaptı.