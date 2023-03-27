Güney Kıbrıs’ta sahte doktorlara dikkat çekilen haber manşetlerde yerini aldı.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta bazı dolandırıcıların, özellikle yaşlı insanları Rum Elektrik Dairesi’nden (AİK) geldikleri yalanıyla kandırıp dolandırdıklarının tespit edildiğini yazdı.

Gazete, bu kişilerin belirledikleri evlerin elektriklerini kestiklerini, daha sonra da ev sahiplerinin kapısını çalarak, elektriklerini normalden daha ucuza yeniden açtırabileceklerini söyleyerek kandırdıklarının tespit edildiğini aktardı.

Haberde, Limasol’da son 24 saat içerisinde bu tip 10 vaka gerçekleştiği belirtilirken, dolandırıcıların ev başına 500 ‘er Euro topladıkları vurgulandı.

Politis gazetesi ise, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren sahte doktorlar konusunu manşetine taşıdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta uzman olmadıkları alanlarda hasta kabul eden birçok doktorum bulunduğunu, diplomalarını üçüncü ülkelerden almış, diplomalarını onaylattırmadan doktorluk mesleğini icra edenlerin de bulunduğunu aktardı.

Konunun Rum Meclisi Sağlık Komitesi’nde ele alınmasının beklendiğini belirten gazete, 2016-2022 yılları arasında bu tip 15 olayın Rum polisinin bilgisi dahiline geldiğini vurguladı.