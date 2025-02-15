ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına getirdiği dünyanın en zengin insanı Elon Musk özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz yıl beyin çipi implantı şirketi Neuralink'te yönetici olan Shivon Zilis ile bebek sahibi olan 53 yaşındaki Musk hakkında bir iddia daha gündeme geldi.

ELON MUSK 13'ÜNCÜ KEZ BABA OLDU

Yazar Ashley St. Clair, beş ay önce Musk'ın bebeğini dünyaya getirdiğini açıkladı. İddiayı yalanlamayan Elon Musk 13. kez baba oldu.

X platformunda paylaşım yapan Ashley St. Clair, "Beş ay önce dünyaya bir bebek getirdim. Babası Elon Musk. Çocuğumuzun mahremiyetini ve güvenliğini korumak için bunu daha önce açıklamamıştım ancak son günlerde medyanın, vereceği zarara bakmaksızın, bunu açıklamayı planladığı açıkça ortaya çıktı" dedi.