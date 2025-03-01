Teknoloji milyarderi, dördüncü kez baba olduğunu duyuran Zilis’in paylaşımına kalp emojisiyle yanıt verdi. Musk’ın farklı kadınlardan 14 çocuğu olduğu biliniyor.

Teknoloji dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Elon Musk, bir kez daha çocuk haberiyle gündemde.

Neuralink’in üst düzey yöneticilerinden olan Shivon Zilis, Musk’tan bir çocuk daha dünyaya getirdiğini duyurdu.

Zilis, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, çocuklarının adını da ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

“Elon’la konuştuk ve güzel Arcadia’nın doğum gününde, müthiş ve inanılmaz oğlumuz Seldon Lycurgus’un haberini doğrudan paylaşmanın daha iyi olacağını düşündük.” ifadelerini kullandı.

Elon Musk, bu duyuruya sadece bir kalp emojisiyle yanıt verdi.