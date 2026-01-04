Ünlü milyarder Elon Musk, ABD'nin Venezuela'ya 3 Ocak'ta yaptığı operasyonun ardından, ülkeye kendi şirketi Starlink aracılığıyla 1 ay bedava internet vereceğini duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ABD güçleri tarafından ülke dışına çıkarılmasının ardından Musk operasyona ilişkin önce destek mesajı verdi. Maduro'ya karşı "acımasız bir tiran" sıfatını kullanan Musk, "Venezuela artık hakettiği refaha kavuşabilir" ifadelerini sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Ünlü milyarder "Venezuela halkına destek olarak" ifadeleriyle Starlink şirketinin 3 Şubat tarihine kadar ücretsiz geniş bant internet bağlantısı vereceği bilgisini paylaştı. Musk'ın bu mesajları X üzerinde beğeni topladı.

MUSK'TAN TRUMP'A DA DESTEK MESAJI

Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ı da operasyon için kutladı. Musk'ın bu paylaşımı, araları açık olduğu belirtilen ikilinin ilişkileri açısından dikkat çekti. Mesajda ayrıca ünlü milyarder operasyonu dünya için bir zafer olarak niteledi ve "dünyanın her yerindeki kötü diktatörlere açık bir mesajdır." ifadelerini kullandı.