Fenerbahçe'nin Faslı santraforu Youssef En-Nesyri, sarı lacivertli forma altında attığı gollerle dikkat çekiyor.

Son olarak Gaziantep FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında fileleri havalandıran En-Nesyri, Fenerbahçe'deki toplam gol sayısını 25'e çıkardı ve şimdiden kariyer rekorunu kırdı.

Süper Lig'de 23 maçta 15 gol atan Faslı yıldız, Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırırken, Avrupa Ligi'nde ise 10 müsabakada 6 defa ağları sarstı.

Youssef En-Nesyri, bundan önceki kariyer rekorunu 2020-2021 sezonunda 52 maçta 24 gol attığı Sevilla'da yaşamıştı.