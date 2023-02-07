Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem Türkiye’ye felaketi yaşattı. Komşu ülkelerde depremden etkilenirken enkaz altından gelen gelen bir ‘doğum’ görüntüsü kısa sürede gündem oldu.

Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem saati 04.17 olarak kaydedildi. Bölgede 13.24’te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha oldu.

Depremin 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildiği açıklandı: Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya’dan acı haberler gelmeye devam ediyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Suriye’den gelen bir görüntü yürekleri burktu. Söz konusu o anlarda hamile bir kadın enkaz altında doğum yaptı. Kurtarma ekipleri bebeğin sağlıklı olduğunu, annenin ise hayatını kaybettiğini söyledi. Kısa süre içerisinde milyonlarca kişi tarafından izlenen video dünyada gündem oldu.