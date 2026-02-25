Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal ve tasarrufu” suçundan tutuklanan A.G. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Tutku Kızıltaç olguları aktardı. Polis, 17.02.2026 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapacak olan zanlının Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi sonucu üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, keman kutusu içerisinde 592 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Emare olarak alınan madde ile zanlı tutuklandı ve soruşturma başlatıldı.

Polis, zanlının İstanbul’da ikamet ettiğini, KKTC’ye bağlı olmadığını ifade ederek tutuklu yargı talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.