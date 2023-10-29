Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı.
ERDOĞAN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan X'ten yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." ifadelerini kullandı.