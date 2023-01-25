Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bilimsel çalışma yapacak ilk Türk uzay yolcu için aday kişilerin isimleri belli oldu. İsimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyuracak. Konuya ilişkin açıklama ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

"Yakın zamanda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türk vatandaşını Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceğiz. Orada bilimsel deneyleri arkadaşımız gerçekleştirecek" diyen Bakan Varank şunları söyledi:

"Uzay yolcularının seçiminde Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çok katkısı oldu. Adaylarımız belli, yakın zamanda Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla isimleri paylaşmış olacak. Türkiye 100'üncü yılında bir vatandaşını Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderecek, Türk vatandaşı al bayrağımızı uzay istasyonunda temsil edecek."