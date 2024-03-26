Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk durağı Aksaray oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi.

''Ülkemizde can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı ile boğuşuyoruz.'' diyen Erdoğan, ''Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz. Hep birlikte biraz daha sabredeceğiz.'' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Aksaray'a olan sevdamız bu ten, bu canda durdukça hiç bitmeyecek. Önümüzdeki pazar günü sandıkları patlatıyoruz değil mi? Aksaray her zamanki gibi inşallah rekoru da kıracak değil mi? Aksaray aslan gibi kükreyerek dost gönüllere huzur, düşman gönüllere korku verdi. Biz de milletimize sözümünü hep yerine getirdik. Bundan sonra da aynı yolda devam edeceğiz. Büyümede milli gelirde ihracatta diplomaside tarihimizin en iyi seviyelerini gördük. Bu süreçte de pek çok engelle karşılaşıyoruz. Bölgemizdeki krizlerin ülkemize olumsuz etkilerini göğüslüyoruz.

EKONOMİ MESAJLARI: ÖNCE ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALMAMIZ GEREKİYOR

Ülkemizde can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı ile boğuşuyoruz. Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yaptık. Yılbaşında emeklilerimizin ve çalışanlarımızın maaşlarını yüzde 50 oranında artırdık. Emeklilerimizin ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Banka promosyon ödemelerini 8-12 bin lira arasında yükselttik. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Çünkü yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz.

''HEP BİRLİKTE BİRAZ DAHA SABREDECEĞİZ''

Hep birlikte biraz daha sabredeceğiz. Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevreler, muhalefeti de kullanarak milletimizi karamsarlık bataklığına sürüklemek istiyor. Amaçları Türkiye'yi mevcut kazanımlarından edecekleri bir güvensizlik ve istikrarsızlık iklimine sokmaktır. Gelip geçici sıkıntıları asırlık hedeflerin önüne koyarak milletimizle aramızı açabileceklerini sanıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak - 1Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray'daki mitinge 35 bin kişinin katıldığını söyledi.

''BU OYUNU HEP BERABER BOZACAĞIZ''

Biz bu senaryoyu defalarca gördük, vesayetin türlü tuzaklarıyla uğraşırken gördük, FETÖ'den PKK'ya, terör örgütlerinin saldırılarına karşı koyarken gördük. Emperyalistlerin ülkemize yönelik kuşatmalarını kırarken gördük. Bu oyunu hep beraber bozacağız.

''BUGÜN DÜNYA İLE YARIŞ HALİNDEYİZ''

Bugün dünya ile yarış halindeyiz. Pek çok alanda bu yarışta ön saflara geçtik. Ancak henüz istediğimiz yerde değiliz. Başarmamız gereken çok mücadele var. Bir yanımızda Rusya-Ukrayna savaşı diğer yanımızda Gazze halkının yaşadığı vahşet giderek derinleşiyoruz. Sözde büyük devletlerin ve onların güdümündeki uluslararası kuruluşların kimseye hayrının dokunmadığına en acı örnekleriyle şahit oluyoruz.

''BİR TAKIM MUHTERİSLERİN KEYFİ ÖYLE İSTİYOR DİYE ŞİMDİ PES EDEMEYİZ''

Son 10 yıldır maruz kaldığımız sayısız saldırı ile biz de bu felaket tablosunun içine çekilmek isteniyoruz. Bir takım muhterislerin keyfi öyle istiyor diye şimdi pes edemeyiz.

''DAHA ÇOK ÜRETECEĞİZ, DAHA ÇOK İSTİHDAM EDECEĞİZ''

Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Devletimizi, ordumuzu, ekonomimizi daha da güçlendireceğiz.''

YOZGAT MİTİNGİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci adresi ise Yozgat oldu.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmasından satır başları ise şöyle:

''Nasıl hızlı trenden memnun musunuz? Yaparsa yine AK Parti yapacak. Öyle sağa sola savrularak birileri kalkıp da bir şeyler yapalım derse buna da aldanmayalım.''